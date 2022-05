Olyat mutatott az Exatlon szexi sztárja, hogy az internet is belepirult

Hatalmas népszerűségnek örvend az Exatlon harmadik- és All Star évadának immár kétszeres győztese. Szente Grétinek nem meglepő módon már saját rajongótábora van, akiket fotókkal és videókkal is meg szokott örvendeztetni.

Két Exatlon-évadot is megnyert Gréti Fotó: Szabolcs László / Bors

Követőit persze magánélete is nagyon érdekli, azt is ők vették észre, hogy szerelmes. Ha a posztoknak hinni lehet, nem más a párja, mint a Bajnokok sztárja, Kempf Zozo. Férfi rajongóinak így be kell érniük a gyönyörű exatlonista posztjaival, amikkel gyakran kényezteti őket. Az biztos, a hajlékonyságáról híres Gréti legújabb képe láttán mindenki dobott egy hátast.