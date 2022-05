Nem lesz esküvő, szakított MC Hawer és menyasszonya

Csak nem akar összejönni az a bizonyos boldog élet MC Hawer számára. A mulatós sztárra még tavaly nyáron talált rá a szerelem, pár hétre rá pedig megtörtént a lánykérés is. Noha nem akartak agy lagzit – Koczka Géza korábban azt is elárulta, a boldogító igen kimondása után "mindenki megy a dolgára", így szívesen bevállal akár fellépést is aznap estére – azért mégiscsak nagy lépés lett volna az esküvő a sok csalódás után.

Bizony, lett volna, hiszen a Blikk úgy tudja: a pár szakított.

– Csúnya szakítás volt kettejük közt, ráadásul igen „kacifántos” módon történt az egész. Szegényt nagyon megviselte, maga alatt van. Remélem, minden rendben lesz vele, aggódom érte, nehogy megint az alkoholhoz nyúljon bánatában. Megteszek mindent azért, hogy ez ne így legyen – mesélte a lapnak Hawer régi zenésztársa és barátja, Tekknő Miki.

Bizony Miki féleleme nem alaptalan: MC Hawer korábban maga vallott igen komoly alkoholizmusáról. Szó szerint úgy fogalmazott egy alkalommal a 24 éven át tartó ivásról:

Ha nem hagyom abba, rég halott vagy nyomorék lennék!