Műtétei miatt átalakították Esztergályos darabját

A napokban színpadra állították a Feltámadás Makucskán című darabot az Újszínházban, ahol Esztergályos Cecília egy uzsorás szerepében látható. A színésznő elmondta a Borsnak, hogy milyen megpróbáltatások vártak rá a visszatéréskor.

– Szerencse, hogy a rendező, a színészek, mindannyian nagyon vigyáznak rám. Direkt átrendezték úgy „nekem” a darabot, hogy bármi is legyen, azért mindenképpen álljon mellettem valaki, akibe ha úgy adódik, bele tudok kapaszkodni – kezdte lapunknak a Família Kft. ikonikus szereplője, aki arról is beszámolt, hogy mennyire jól bánnak vele a műtétei után.

Fotó: Szabolcs László

Naponta 8 órát voltam próbálni, ami hihetetlenül sok idő. Olyan szerencsés voltam azonban, hogy nagyon sokáig kíméletesek voltak velem a többiek. Eleinte nem is kellett bejárnom a próbákra, csak az utolsó két héten. Azok viszont erősek voltak – nyilatkozta Cecília, aki egy nagyon fontos kulisszatitkot is megosztott.

Fotó: Új Színház

– Tudni kell, hogy a színpad lejt. Na most hosszú távon ezen akkor is nehéz megmaradni, ha az ember 21 éves és hibátlanul fitt. Én akkor mit mondjak? Ha isten is úgy akarja, akkor fél éven belül megütöm a 80-at. Azt viszont elmondhatom, mert szerintem ez egy hatalmas eredmény; a műtétem óta körülbelül teljesen megjavultam. Nem fogok már sohasem spárgázni valószínűleg, de több műtétre már szerintem nem lesz szükségem – tette hozzá bizakodva Esztergályos Cecília.