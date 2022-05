Ezzel a kihívással kell szembe néznie Bodroginak, ha hazaengedik

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök hajnalban mentő vitte a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika intenzív osztályára Bodrogi Gyulát. A színészóriás szombaton a Borsnak szólalt meg először a kórházból. Akkor elmondta: már határozottan jobban érzi magát.

Most kiderült: a tervek szerint kedden engedik majd haza, igaz, komoly kihívás elé néz ezt követően, hiszen pihennie kell, amiben sajnos nem túl jó.

– Otthon is folytatódik majd a kezelés, mert jó lenne már kilábalni ebből az ördögi körből. Most sokat kell majd pihennem és én ebben sajnos nagyon nem vagyok jó. Képzelje el, hogy én még nyaralni sem tudok, mert másfél, maximum két nap alatt kipihenem magam és onnantól kezdve már nem is bírok magammal – újságolta a Ripostnak a színművész, hozzátéve:

– Nem lesz más választásom, mint hogy pihenjek, mert Angéla figyel és azonnal az ágyba parancsol, ha netán úgy érezném, hogy nekem máshol van dolgom. Persze pont így tesz majd a fiam is, szóval ha tetszik, ha nem, most lábadozni fogok annak rendje és módja szerint. Azt sajnos most nem is tudom megmondani, mikor állhatok majd újra közönség előtt, de ígérem, dolgozom rajta.