Megszólalt a Borsnak állapotáról Bodrogi Gyula, akit két napja mentő vitt az intenzív osztályra

Bodrogi Gyulát csütörtök hajnalban mentő vitte a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika intenzív osztályára. Merkely Bélát a színészóriás párja, Angéla hívta fel, hogy baj van. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas legenda nem kapott levegőt, fulladozott, a szívspecialista rögtön mentőt küldött.

A színész csütörtökön lett rosszul

Már csak azért is nagy volt az aggodalom, hiszen nem is olyan rég, május 18-án is gyakorlatilag Merkely professzor már egyszer megmentette a művész életét.

A Bors felhívta a legendás színészt, aki már a szokásos vidám hangon vette fel a telefont.

Jaj, már sokkal jobban vagyok, nagyon köszönöm az érdeklődést

– kezdte kollégánknak Bodrogi Gyula.

– Intenzív osztályra kerültem, mert nehezen lélegeztem, van bennem valami kórság, de még nem derült ki pontosan mi okozza a bajt. Az biztos, még várnak rám vizsgálatok, de nem aggódom, mert tényleg érzem, hogy múlik a betegség. De nem mehetek még haza, pedig bíztam benne. De már sima kórteremben vagyok, beszélgetek a szobatársaimmal. Fehér falak közt kék takaró alatt fekszem, jobb a kedvem, Angéla jön be hozzám nemsokára, mi bajom lehet?