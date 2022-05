Dúl a szerelem: Szintet lépett Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata

G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolata már öt hónapja tart. A szerelmesek azóta többször is kamerák elé álltak, hogy bebizonyítsák: a kettejük közti kapocs kivételes, és rendkívül erős. Edina és G.w.M azóta is boldogan élnek, a gyermekeik is találkoztak egymással, és mint kiderült, a páros női tagja már a roma szokásokra is ráérzett.

Edina és Csuti hamar rendezték a kapcsolatukat, G.w.M és volt kedvese, Melanie között szonban feszült volt a viszony. Most úgy tűnik, elvonultak a viharfelhők, a 25 éves rapper egyre többet lehet a gyermekeivel, ráadásul Edinával való kapcsolata is mérföldkőhöz érkezett.

A Tények Plusznak szűkszavúan elárulta, hogy nemrégiben összeköltöztek.

Csinosítgatjuk még mindig a kis lakást, aztán már szerintem nem sok idő, és beszélünk róla

– fogalmazott G.w.M.

A Tények Plusz videóját itt nézheted vissza: