Berki édesanyja: Pamelával és Mazsival együtt neveljük fel Krisztián gyermekeit

Szokatlan látványt nyújt az a tengernyi fehérbe öltözött ember, akik csütörtökön utolsó útjára kísérték Berki Krisztiánt a Farkasréti temetőben. A sírhantok között általában feketébe öltözött gyászolókat látni, egy különcként élő híresség esetében persze várható volt, hogy a búcsúja sem lesz megszokott.

Berki Krisztián (1980-2022) Fotó: Bors

„Őt senki se gyászolja”

A fehér öltözéket a gyászoló család és a megjelentek mind Krisztián kérésére viselik, hiszen a celeb azt mondta egyszer, ha vele történne valami, akkor őt senki se gyászolja, legyen mindenki fehérben.

A szertartáson Berki Krisztián nagyobbik lánya, Nati, és a féléves Emma is részt vett Fotó: Bors

A sír mellett vigasztalhatatlan özvegy, Mazsi és a volt élettársa, Pamela mellett ott állt Krisztián édesapja, és édesanyja, Júlia is. A gyászoló anya szótlanul bámul a semmibe, látszik rajta, hogy vívódik, miként éli majd túl a gyermeke elvesztését.

Berki Krisztián édesanyja, Júlia számára még most is felfoghatatlan, ami történt Fotó: Bors

„Várom, hogy megcsörrenjen a telefon”

Még alig telt el három hét a tragédia óta, a szíve darabokra tört, egy szemernyi remény mégis maradt Júlia asszony számára. Az életem legnehezebb napja, hogy a fiamat eltemetem, nem akarom tudomásul venni, hogy nincs többé – mondta a Borsnak Júlia asszony – Várom, hogy megcsörrenjen a telefon és belenevessen úgy, ahogy mindig nevetni hallottam. Hogy azt mondja, hogy csak viccelt… Az eszem persze tudja, hogy ez már sosem fog megtörténni – mondta Júlia, majd így folytatta: – Egyetlen reményszikrám van csak, az unokáim. A két csodás kislány! Pamelával és Mazsival is nagyon jó kapcsolatom van, a tragédia óta mindketten támogatnak érzelmileg. Valahol olvastam, hogy azt nyilatkoztam, hogy Mazsi belefogyott a gyászba, de ez nem igaz, nem is találkoztam vele egy hónapja... Csak telefonon beszélünk. A lényeg – tette hozzá a gyászoló édesanya – a kis unokáimmal akkor találkozhatok majd, amikor csak akarok – újságolta a Borsnak reménnyel a hangjában Júlia asszony.

A 9 éves Natika talált rá édesapjára. A temetésre magával hozta a plüsskutyáját, amit Krisztiánnal temettek el Fotó: Bors

„Ha velük leszek, mindig ott lesz a kisfiam is közöttünk”

Mindennél jobban vágyom arra, hogy együtt lehessek velük, hogy lássam őket cseperedni.

Pamelával és Mazsival azt beszéltük, hogy közösen neveljük majd fel Krisztián gyermekeit, akikben tovább él a fiam lelke. Ha velük leszek, mindig ott lesz a kisfiam is közöttünk. És ez olyan jó érzéssel tölt el – mondta elérzékenyülve a nagymama, aki a temetésen egy fehér rózsakoszorúval érkezett. A két özveggyel és a kis unokával gyengéden üdvözölték egymást. A legkisebb, még csak féléves Emma Katerinát Mazsi édesanyja ölében figyelt végig a szomorú ceremónián. Mazsiban bizonyára a kislánya tartja az erőt, aki míg él, édesapjára fogja emlékeztetni őt.

A kis Emma még csak fél éves Fotó: Bors

Krisztián barátai is elbúcsúztak

A fehérbe öltözött család és barátok mellett, tegnap a Farkasréti temetőben a sztárvilág is lerótta a tiszteletét Berki ravatalánál. Ott volt Hajdú Péter feleségével, Láng Eszterrel, de eljött Megyeri Csilla, modell is, valamint Szögeczki Ágnes, azaz VV Ágica is, akárcsak Rubint Réka és Schobert Norbi is. Kökény Attila elsőként érkezett a búcsúztatóra, ő két dallal búcsúzott a hazai sztárvilág egyik legszínesebb egyéniségétől.