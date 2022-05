Áder János személyesen köszönt el Weisz Fannitól

Megtisztelő feladat lehetett a köztársasági elnök úr mellett, pontosabban mögött – jeltolmácsolni a minden évben várva várt újévi köszöntő alatt. Weisz Fanni 10 évig jelelt Áder Jánossal minden szilveszter éjjelén.

Fotó: Illyés Tibor Áder minden évben megköszönte Fanninak a munkát

Hálás és büszke vagyok, hogy az államfő mellett állhattam egy évtizeden át! Áder János az elmúlt két államfői ciklusa során évről évre minden alkalommal megköszönte a segítségemet, amikor az újévi köszöntőjét tolmácsoltam jelnyelvre. Így volt ez tavaly év végén is, amikor tudtuk, utoljára találkoztunk. Köszönetet mondott nekem és az egész televíziós stábnak is – kezdte Fanni. Áder a maximális két ciklusát tölthette be a ház első embereként, hivatalát pedig Novák Katalin vette át, aki az első női köztársasági elnök Magyarországon.

Maradna, ha kérnék

Május 10-én vette át hivatalát a Sándor Palotában Novák Katalin, az eddigi legfiatalabb államfő, háromgyerekes édesanya. A kulcsokat Áder János adta át neki. Az új elnök megválasztásakor ezt mondta: a békesség embere szeretne lenni. Fannit arról is megkérdeztük, szeretne-e pozíciójában maradni továbbra is?

Természetesen, ha az új köztársasági elnök számítana a munkámra, nagy megtiszteltetés lenne, örömmel vállalnám – szólt a gyönyörű szépségkirálynő, aki nem csak szépségével, de intelligenciájával és őszinteségével is kivívta a magyar emberek szeretetét.

Fotó: Illyés Tibor

Nem csak szép

Fanni, a tavaly augusztusban megjelent könyvében is mesél a munkájáról, személyes élményeiről, a siketek életéről a mindennapokban. Rengeteget segít: aktívan védi a környezetet, segélyszolgálatoknak nagykövetként sokat jótékonykodik. Siketként született, s noha 6 évesen megműtötték, és azóta valamilyen mértékben hall, mégsem mindent ért. Egyik legfontosabb missziója, hogy a siketek esélyegyenlőségért dolgozzon. Fanni sokat viccelődik ezzel egyébként.

Azt szoktam mondani viccesen, hogy nem vagyok UFÓ csak más nyelven beszélek. Minden országnak saját jelnyelve van, sőt Magyarországon 7 dialektus van belőle – újságolta Fanni a Borsnak, aki nap mint nap azon munkálkodik, hogy a világon élő 70 millió siketre felhívja a figyelmet. Fanni édesanyja, Ágnes, amikor csak teheti, lánya mellett van, és ha szükséges, fordít.