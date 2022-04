Tóth Andi mindenkit meglepett, megmutatta mennyit változott az évek alatt

Tóth Andi nyolc évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az X-Faktor ötödik évadjának versenyzőjeként, mindössze 15 éves kislányként. Andi karrierje azóta is szárnyal rengeteg műsorban szerepelt, ontja magából a dalokat, és a koncertnaptára is zsúfolásig teli van. A sikerek mellet pedig élete legjobb formájában van, ehhez kétség nem férhet.

Az énekesnő egy Instagram-storyban mutatta meg, hogy nézett kis kislányként, összehasonlításként pedig egy mostani képet is szerkesztett mellé. Bár az énekesnő rengeteget változott az elmúlt időszakban, az arcvonásai szinte ugyanazok, mint sok évvel ezelőtt.