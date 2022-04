Sztárok a vasárnapi választásokról: Bebizonyosodott, hogy él a demokrácia

Vasárnap ismét a Fidesz-KDNP mellett tette le az emberek többsége a voksát, miközben ha nem is rekordmennyiségű, de kiemelkedő részvételi arány mellett zajlottak le a választások. A Bors több zenészt is megkérdezett, mit éreznek, mit gondolnak most.

Nagy Feró: Nekem nem volt meglepetés

– Biztos voltam benne, hogy kétharmados többséggel győzünk. Nekem nem volt meglepetés. El kell fogadnunk, hogy a miniszterelnök úr sokkal okosabb, mint mi; átlagemberek. Ő már bizonyított. Negyedszerre választotta meg az ország fejének őt a nép és ez nem is véletlen.

Kis Grófo: A család jövője a legfontosabb

– Van ez a szlogen: Előre megyünk, nem hátra. Tulajdonképpen pontosan ez történt. Nem vagyok politikus, nem politizálok. Nekem csak és kizárólag a családom jövője a legfontosabb és egyedül a családom jövőjét tartom szem előtt. Ebben szerintem minden benne van.

Varga Miklós: Ez a demokrácia győzelme volt

– Maximálisan elégedett vagyok. Én minimális különbségű győzelemre számítottam, ez jóval több annál. Ez a demokrácia győzelme volt, bebizonyosodott, hogy az országunkban él a demokrácia. A választók úgy döntöttek, hogy ennek a politikai garnitúrának kell kormányozni.