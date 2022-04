Ettől féltek Radics Gigi szülei az énekesnő terhessége alatt

Másfél éve, 2020 októberében jött világra Radics Gigi kislánya, Bella, a jövevény pedig kétségtelenül megváltoztatta az énekesnő életét. Szüleit ezt aggodalommal töltötte el: többek közt erről is mesélt Palik Lászlóéknak a Három Igazság című online műsorban.

Édesapja hangja él benne tovább

Gigi Palikék vendégeként elárulta: hatévesen kezdett el komolyabban énekelni, nyolcéves korában pedig édesapja zenekart alapított neki, amivel elkezdték járni az országot.

– Sokan megkérdezik, hogy ki szerette volna jobban az énekesi pályát, én vagy édesapám. Ő is zenész volt, vendéglátósként dolgozott, ezzel kereste a kenyerünket. Volt egy hangszálbetegsége, ami miatt abba kellett hagynia az éneklést. Nekem pedig épp ekkor jött ez az egész, és valahogy ezt reinkarnációnak fogom fel egy kicsit. Sokan felteszik a kérdést, hogy nem ő tukmálta-e belém, hogy ezt kell csinálnom, de nem. Onnantól, hogy elkezdtem énekelni, nem volt más elképzelésem a világról.

Nem is dolgozott Quincy Jonesszal

A beszélgetés során természetesen előkerült az az időszak is, amikor Radics Gigi a legendás producerrel, Quincy Jonesszal került szakmai kapcsolatba, aki úgy jellemezte őt: a világ öt legjobb énekesnője közt van a hangja.

– Sokáig nem is tudtam, hogy ezt mondta rólam, mert amikor először meghívott énekelni a Montreaux-i Jazz Fesztiválra, még csak 16 éves voltam, és nem tudtam angolul. De semmit! Kábé annyit, hogy thank you. Amikor odamentünk, és ezeket a mondatokat mondta, akkor ezt az akkori managerem szándékosan le sem fordította nekem, hogy nehogy túlságosan elszálljak.

Gigi azt is tisztázta: noha sokan úgy hiszik, valójában nem dolgozott együtt Michael Jackson producerével, Jones csak amolyan mentora volt.

Az énekesnő egyébként továbbra sem adta fel az álmát, hogy esetleg nemzetközi szinten is befusson, bár volt olyan szakmabeli, aki szerint azzal, hogy teherbe esett, elvágott minden lehetőséget.

– Azt mondta, hogy úr Isten, Gigi, akkorát csalódtam! Mert innentől kezdve nem fogod tudni megvalósítani az amerikai álmot. Te lennél az egyetlen, aki meg tudná, és annyira sajnálom, hogy ez így van.

Hozzátette: a meg nem nevezett zenész félelme olyan szempontból nem volt alaptalan, hogy a saját szülei is megfogalmazták ugyanezen félelmüket:

A szüleim is nagyon tartottak attól, hogy onnantól kezdve, hogy megszületik a babám, nem foglalkozom a zenével, és elsősorban csak édesanya szeretnék majd lenni. Tartottak attól, hogy zeneileg elengedem a dolgokat, de nem így történt.

Párjáról nem szeret beszélni

Az interjúból is kiderült: Gigi igyekszik a magánéletét valóban megtartani annak, ami: magánéletnek. Párjáról sem árult el semmit, csak azt, hogy ugyancsak művész, méghozzá szobrász, ez pedig nagyon nagy inspirációt jelent számára.

– Ez az eddigi leginspiratívabb kapcsolatom. Ő az, aki tényleg tud úgy motiválni, hogy menjek előre. Nyilván az embernek vannak olyan kapcsolatai a múltból, amik lenyomják őt, mintsem felhúznák. Nekem is. Nyilván ez jó, hogy ő nem ilyen.