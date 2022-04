Oláh Gergő: Volt, hogy letérdelve sírtam és imádkoztam

Oláh Gergő egy érzelmes pillanatában bevallotta a Borsnak, hogyan tanulta meg feldolgozni a válságos történéseket. Ma már kiegyensúlyozottnak vallja magát, de hosszú volt az ide vezető út.

A kétezres évek elején tűnt fel, majd gyors sikert aratott egy tehetségkutató showműsorban, ám előtte mély hullámvölgyeket élt meg.

Volt idő, hogy térden állva imádkoztam, hogy a családnak ne kelljen többé nélkülöznie, és kértem az Urat, mutassa meg, merre menjek tovább – mesélte az énekes.

Caramel a példa

– Ahogy sok pályatársamé is, úgy az én történetem is a nulláról indult. Ami motivált akkor is, és most is: az, hogy a zenészekre gondoltam, például Caramelre és a többiekre, akik már „megcsinálták”. Jobb sorsra vágytak, elindultak vándorútjukra, és sikerült nekik. Nekem bárki, bármit is mondott, nem adtam fel, pedig sokszor és sok mindent feladtam korábban – gondolt vissza Gergő például a táncolásra, melybe többször is belefogott.

Őszintén bevallja: ellustult, és elvesztette a hitét. Ám ezekre a dolgokra úgy gondol vissza, hogy tanulópénzül szolgáltak.

Már nem őrlődik

Oláh Gergő a családban látta mindig a megoldást, ez a közeg ad számára erőt. Mindenek felett védi, oltalmazza a kemény munkával felépített közös otthonukat, feleségét, közös gyermekeiket. Elmesélte, hogy Niki és közte az elmúlt 16 évben kialakul egy olyan mély viszony, melyből mindketten tudnak töltekezni.

Niki jelenléte sokat jelent az énekesnek

Természetes, hogy nem mindig könnyű. Olykor sokasodnak a gondok, ilyenkor nálam könnyen eltörik a mécses, de gyorsan felállok. Niki viszont nagyon tartja magát, ahogy most is, nagymamája elvesztésénél. Szoktam mondani neki: előttem nyugodtan elgyengülhet, de ebben még fejlődnie kell, szerintem – mesélt Gergő, már oldottabban.

Oláh Gergőéknél itt még csak négy gyerek volt, azóta bővült a család

Hálás azért, amije van

A zenész azt is megosztotta velünk, hogy korábban egy-egy csalódás, kudarcélmény szabályosan leblokkolta őt. Ma már jobban kezeli ezeket a helyzeteket. Sokan ismerik a mondást, amit vall, de ő komolyan is gondolja: amibe az ember nem hal bele, az csak megerősíti őt.

Gergő elárulta azt is megannyi alkalommal húzta ki őt a zene a lelki válságából. Elmesélte, hogy az életében sokszor kellett szembenéznie nehéz helyzetekkel, de segítette őt az Istenbe vetett bizalma is.

Nagyon hálás lehetek azért, amim van. Mindennap megköszönöm az Istennek - hiszen mi baráti kapcsolatban vagyunk -, hogy van egy gyönyörű családom.

Házasságáról énekel

Oláh Gergő Hűséggel szeretlek című dalában a házassága történetét írta meg, mely 16 éve tart már. Most egy újabb szerelmes dallal készül nyárra Gergő, melyben a házasság sötétebb oldaláról énekel: a jóban-rosszban rosszabbik részéről szól majd. Egy hitet adó dalt, egy gospelt is tervez még az idén, melyben az Istennel való kapcsolatát zenésíti meg.