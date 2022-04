Most közölték a lesújtó hírt: egy újabb legenda távozott

49 évesen meghalt Roderick 'Pooh' Clark énekes. A Hi-Five zenekar tagja tüdőgyulladásban halt meg. Az egyik Hi-Five-tag, Marcus Sanders azt mondta a TMZ-nek, hogy Clark hetek óta bent volt a kórházban.

A sztár már évtizedek óta küszködött, hiszen az elmúlt 30 évben nyaktól lefelé lebénult, miután 1992-ben súlyos autóbalesetet szenvedett.

A banda leginkább az 1991-es I Like The Way (The Kissing Game) című dalról volt ismert, de nagy slágerüknek számított az I Just Can't Handle It és az I Can't Wait Another Minute is.