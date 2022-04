Meseszép kismama Kasza Tibi felesége, megmutatta gömbölyödő pocakját

Kasza Tibi és felesége az év elején jelentették be a műsorvezető közösségi oldalán, hogy a második gyerekük is úton van. Tibi akkor azt írta, nagyon örül, hogy a lányuknak kistestvére lesz.

Tudom milyen sokat jelent egy testvéri kötelék, ami egy életen át biztonságot ad az embernek, mert egy tesó mindig ott van a bajban.

Párja, Andrea pocakja azóta szépen gömbölyödik, amit most meg is mutatott az Instagram-oldalán. A kismama sugárzik a boldogságtól, rajongóitól is rengeteg dicséretet kap a hozzászólások között.

Gyönyörű kismama vagy! – írták neki.

A képet ide kattintva tudod megnézni!