Megyeri Csilla: Elmúlt a szerelem, de jöhet a baba

Tudományos ténynek tekinthető, hogy a szerelem érzését az úgynevezett oxitocin hormon okozza, amelynek a termelését nem tudjuk a végtelenségig fenntartani. Vagyis a szerelem nem örök és minden kapcsolatban eljön a vízválasztó, amikor eldől, elég erős -e a szövetség ahhoz, hogy a pár leéljen együtt egy életet. Megyeri Csilla és vőlegénye, Zsolti eljutottak ehhez a vízválasztóhoz, és meg is hozták a döntést kapcsolatuk jövőjéről.

– Zsoltival lassan kilenc éve vagyunk egy pár, de a hetedik év nálunk is kritikusnak bizonyult. Bevallom én már lakásokat néztem, mert el akartam költözni a közös otthonunkból. De végül elsimultak a dolgaink, aminek szívből örülök – kezdte a Borsnak a fiatal influenszer, aki kendőzetlen őszinteséggel vallott arról is, hogy a viszonyukból elmúltak a heves érzelmek. De maradt benne valami, ami annál jóval fontosabb.

Csilla úgy véli, a nehézségek tették erőssé kapcsolatukat Zsolttal Fotó: TV2

– Rengeteg energiát fektettünk a kapcsolatunkba és nyilván már nem vagyunk szerelmesek. A mi szövetségünk az a tipikus „partner in crime” (cinkos) fajta. Igazi társai vagyunk egymásnak és ez sokkal, de sokkal többet ér, mint a vak szerelem – fejtette ki Csilla, aki azt vallja, hogy a párkapcsolati szabadság lehet a hűtlenség egyik legbiztosabb ellenszere.

– Nagyon fontos, hogy egy kapcsolat ne béklyó legyen egyik fél számára sem. Én szabadságot adok Zsoltinak, és meggyőződésem, hogy éppen ezért nem is él vele. Ha nem tiltott a gyümölcs, nem is lesz édesebb, mint a hazai – nevette el magát Megyeri Csilla, majd elárulta, négy év jegyben járás után, miért késik még az esküvő.

Készen áll az anyaságra az Ázsia Expressz csinos sztárja Fotó: Bors

– Menyasszony vagyok és nekem ez egyelőre elég is. Nem azt mondom, hogy valamikor a jövőben nem szeretnék a felsége lenni, de mindketten úgy gondoljuk, először inkább költenénk egy saját kis kertes házra, mintsem egy esküvőre. Sőt, még a gyermekvállalás kérdése is előbbre való nálunk, mint egy lagzi. Harmincnégy éves vagyok és bár nem érzem magam elkésve, tényleg itt az ideje annak, hogy anyuka legyek. Igazi későn érő típus vagyok, de mostanában egyre többet gondolok arra, hogy jó lenne már egy kisbaba. Szerencsére Zsoltival ebben a kérdésben is egyetértés van közöttünk, így rajta vagyunk a dolgon – kacsintott cinkosan Csilla.