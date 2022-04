Innen tudod, hogy rád talált az igazi

Jól tudjuk, hogy a tettek sokkal beszédesebbek a szavaknál. Különösen igaz ez, ha randevúzásról van szó. Bárki képes rá, hogy azt mondja neked, amit hallani akarsz, de fontos annak vagy igazán, akinek a cselekedetei is ezt támasztják alá.

Az egyik legfontosabb jele az igaz szerelemnek, ha a párod élete minden szegletébe belevon. Bemutat a családjának és a barátainak, mert azt akarja, hogy viszont kedveljétek egymást. Ha ez megtörténik, akkor a fontos eseményeknek és mérföldköveknek is részese leszel. Akkor se legyenek kétségeid a szándékait illetően, ha többet ad, mint amennyit vár tőled. Egy ámor nyilával „meglőtt” férfi gondoskodik rólad, tisztel és meghallgat, nem pedig elszívja az energiádat. A kapcsolat számára nem arról szól, hogy adjon és kapjon, hanem arról, hogy adjon és adjon…

Szintén a tiszta szerelem jele, ha nem „ő” van és „te” vagy, hanem csapattá váltok. Amikor egy eseményről vagy nyaralásról van szó, akkor a te véleményed is számít, hisz ez már nem csak az ő, hanem a ti életetek.

Az a férfi van érted oda igazán, aki észrevesz olyan részleteket is, amelyeket senki más. Megtanulja, hogy mi tesz boldoggá vagy épp mi keserít el, dühít fel. Kimutatja, hogy mik azok az apró, mások számára talán láthatatlan tulajdonságok, amelyeket ő annyira szeret benned. Azt sem szabad elfejteni, hogy ha igazi szerelemről van szó, akkor a te örömöd az ő boldogsága. Osztozik az érzéseidben, támogat téged és azon dolgozik, hogy mindig boldog legyél.

A borús helyzetekben is melletted van? Akkor tényleg imád! Az élet nem mindig napsütéses, de a szerelem próbája az, ha választottad az esős napokon föléd tartja az ernyőt. Lesznek kihívások és kudarcok, de a megfelelő partner megvéd és kitart melletted ilyenkor is. A nagy Ő ráadásul annyira szeret és törődik veled, hogy ezt tudatni is fogja veled. Következetesen erőfeszítéseket tesz és érzéseit nem csak elmondja, hanem ki is mutatja. A szerelem érdekessége, hogy mindenki saját, egyedi módon kommunikálja és fogadja, mégis mindig felismerhető.