Megerősítette a hírt Iszak Eszter: Nagyon várom már!

A TV2 reggeli infotainment műsora, a Mokka idén lesz 18 éves, 2004 óta köszönti minden hétköznap reggel a nézőket. Műsorvezetőként rengeteg profi televíziós megfordult a székében. A Mokka jelenlegi műsorvezetői, Orosz Barbara, Istenes László és Pachmann Péter mellé negyedikként egy olyan műsorvezető hölgy érkezik, aki fiatal kora ellenére sok éves televíziós tapasztalattal rendelkezik, ám reggeli magazinműsorban még nem próbálta ki magát. Ő nem más, mint Iszak Eszter, aki 2013-ban diplomázott a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, hét éven keresztül a magyar zenecsatorna műsorvezetője volt és több kereskedelmi tévés magazinműsor házigazdájaként láthatták a nézők.

Nagyon várom az első munkanapomat a Róna utcában. Noha vezettem már élő műsort, ez a fajta reggeli magazinműsor másfajta koncentrációt, felkészültséget és temperamentumot kíván. Biztos vagyok benne, hogy Istenes Laci és Pachmann Péter jelenléte megnyugtató lesz számomra. A zenetévés időszak óta eltelt 12 év, felnőttem, így a nézők egy „új” Iszak Esztert láthatnak majd a képernyőn, ami a külsőségekben is megnyilvánul majd – mondta el Eszter, aki a búcsúzó Mádai Vivient váltja április 12-től. Vivien hat év után távozik a műsorból, aki - elmondása szerint - itt vált felnőtté és rengeteg szép élménnyel és barátsággal lett gazdagabb.

Fotó: TV2

A TV2 új arca április 12-én debütál a Mokkában, Istenes Lászlóval.

A Mokka és a Mokkacino sikere töretlen volt márciusban is. A Mokka átlagosan 17,8%-os közönségarányt ért el a teljes lakosság körében, de a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében is magasan az idősávja legnézettebb műsora volt. Átlagosan a 18-59 éves nézők 14,2%-a, a 18-49 éves nézők 14,0%-a választotta, míg az RTL Klub azonos idősávját azonos sorrendben 6,6% és 5,9%. A Mokkacino idősávjában is megkérdőjelezhetetlen a győztes, hiszen a TV2-es magazinműsor a 18-59 évesek körében átlagosan 9,1%-ot, a teljes lakosság körében 13,0%-ot, és a 18-49 évesek körében pedig 8,6%-ot ért el, ezzel messze felülmúlva fő riválisának azonos idősávját (RTL Klub azonos idősáv azonos sorrendben: 3,0%; 2,8%; 3,2%).