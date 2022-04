Magyar sztárok is kiállnak a béke mellett: „Meg kell állítani valahogyan a gyűlöletet”

Állampolgári kötelességünk, hogy április 3-án letegyük elmenjünk szavazni és letegyük voksunkat. A sztárok sem gondolkodnak erről másképp és elárulták, miért fontos számukra, hogy az x méltó helyre kerüljön a papíron.

Fásy Ádám: Szerencse, hogy olyan miniszterelnökünk van, aki a békét erősíti

A producer reménykedik abban, hogy hamarosan csak múltidőben beszélhetünk a szomszéd országban dúló háborúról, és újra béke lesz a világban.

– Óriási szerencse, hogy ebben a szörnyű helyzetben olyan miniszterelnökünk van, aki nem akarja a magyar népet belesodorni a háborúba, és a békét erősíti. Soha nincs megfelelő időzítés egy háború kitörésére. Nyilvánvaló, hogy ez az ellentét nemcsak hazánkat érinti, hanem az egész világra is kihat. Szörnyű, hogy a 21. században emberek milliói maradtak otthon nélkül. Én reménykedem abban, hogy hamarosan vége lesz. Bízom benne, hogy a szívekben és a mindennapokban is béke lesz – kezdte a műsorvezető. Fásy Ádám több mint egy évtizede részt vesz a Fidesz eredményváróján és az idén sem tesz másként. Úgy gondolja, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy olyan miniszterelnökünk van, aki teljes mellszélességgel a békét támogatja.

– Olyan kezekben van Magyarország, ami biztonságot nyújt az itt élőknek. Ezt nem szabad feladni, bízom benne, hogy minden felelőségteljes ember leadja a voksát. Mindenki maga dönti el, hogy hova szavaz, de az biztos, én Orbán Viktor és az általa vezetett kormány mellett vagyok a jövőben is. Az ország stabilitását ez a kormány képes fenntartani, a kormányváltás óriási káoszt okozna – mondta lapunknak Ádám.

Fotó: Máté Krisztián

Gáspár Zsolti: A saját népe ellen fogott össze az összefogás

Gáspár Zsolti, akár csak testvére, Győző teljesen biztos benne, hogy a jelenlegi kormányra szavaz vasárnap. Ő sem szeretné, ha hazánk az összefogás győzelme miatt belesodródna egy értelmetlen háborúba.

– Sosincs fontosabb a békénél, de a jelen helyzetben még inkább felértékelődik ennek a szónak a jelentősége. A mi generációnknak már nem mond sokat az a szó, hogy háború, de a nagyszüleink bizony átélték a világháború borzalmait, a szüleink pedig 56- rémálomba illő napjait. Amit ők elmeséltek nekünk, azt senki nem akarhatja átélni. Márpedig van itthon olyan egység, amely egyértelművé tette, hogy minden eszközzel támogatná, hogy a hazánk belesodródjon az ukrán-orosz háborúba. Ők összefogásnak hívják magukat, de kérdem én, ki ellen fogtak össze? Mert nekem úgy tűnik, hogy éppen a saját népük ellen… – mondta a lapunknak Zsolti gazda.

Pataky Attila: Meg kell állítani a gyűlöletet!

Az Edda frontembere úgy gondolja, egyértelmű, hogy jelenleg csak egy formáció létezik az ország számára és az a Fidesz és Orbán Viktor. Attila szerint a jövő generáció békessége van a kezünkben.

– Meg kell állítani valahogyan a gyűlöletet. Régóta tartja már a rosszindulat sakkban a lakosságot és most vasárnap lehetőségünk van arra, hogy ezen változtassunk. Nekünk kell megállítanunk ezt a hullámot, hogy meggátoljuk, hogy a saját vesztünkbe rohanjunk – mondta Pataky, aki mindenkit arra buzdít, menjenek szavazni vasárnap.

Tóth Gabi: Mikor bízzak a rendszerben, ha nem most?

Az énekesnőt nagyon mélyen érintik az Ukrajnában történtek, aludni sem tud, hiszen a fejében feltört a kérdés: itthon meddig tarthat majd a béke?

– Véleményem szerint a kormány jól kezeli a kialakult helyzetet. A béke érdekében fontos lenne, hogy folytatni tudják ezt a munkát.

Mikor bízzak a rendszerben, ha nem most, amikor a legfontosabb a biztonság mindenki családja érdekében

– nyilatkozta Gabi, aki mindenkit arra buzdít, éljenek a jogukkal és menjenek szavazni április 3-án.

Miklósa Erika: A választás számomra értékválasztás is

A csodálatos hangú operaénekesnő szerint hazafinak lenni tisztesség dolga. Nem is kérdés, hogy vasárnap a béke mellett teszi le a voksát.

– Szeretem a hazámat, nálam ez mindennapi valóság. Én ebbe az identitásba, kultúrába beleszülettem, ez az én morális és érzelmi iránytűm a választásnál. Irányt mutat az is, hogy a gyerekeink jövőjéről is döntünk. Elképesztő felelősség ez – nyilatkozta a Mandinernek a művésznő, aki fontosnak tartja, hogy kislányával már most beszélgessen a béke fontosságáról.