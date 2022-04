Kiborultak a rajongók: Szakított szerelmével a Sztárban sztár leszek! énekese?

Április elseje általában a nevetésről, bolondozásról híres, azonban Feng Ya Ou csavart egyet ezen a történeten.

Pénteken egy Instagram-sztorit osztott meg, ahol azt írta: Ennyi volt!

Újságírók hada kezdte el ostromolni emiatt a kiírás miatt az énekest, de egy videóban tiszta vizet öntött a pohárba:

– Nem történt semmiféle probléma, muszáj vagyok megcsinálni ezt a videót. Egyből mindenki hívni meg segíteni akart amikor kitettem a képet. Tök jól esik, de április 1-je van. Gondoltam, megengedek magamnak egy ilyen poént, úgysem veszi be senki... Erre felhívtak az egyik újságtól, sőt még Viki is felhívott, mondom, boldog bolondok napját... Azt hittem ezt 2022-ben már senki nem veszi be... Mindegy, jövőre újra próbálkozom – mesélte el a rejtélyes sztori történetét Feng Ya Ou.

Nem tudjuk, mennyire örült barátnője eme remek csínynek, de biztos volt egy-két szava szerelméhez.