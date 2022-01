Saját életéből merített dalában a vagány énekes, Ya Ou

Lelkesen készül a szombati esti A Dal 2022-es megmérettetésre Ya Ou, aki elmondta a Borsnak, mely események ihlették a Zsákutca című szerzeményét. Feng Ya Ou Ferencet a magyar közönségnek nem kell bemutatni. Megannyi sikeres műsorban szereplés után, nem először ugyan, de A Dal színpadán lép fel szombaton, a dalverseny első adásában.

A múltban az én életemben is történtek olyan csalódások, amiket fel tudok dolgozni dalokban. A Zsákutca is egy ilyen kapcsolatról szól, amelyben folyton falakba ütközöl, csapdába esel – mesélte lapunknak az énekes, és azt is hozzá tette, hogy Békefi Vikivel évek óta csodálatos összhangban élnek, így a dalhoz a muníciót egy korábbi szerelmi tévút ihlette.

A zenész először csapatával, a ByTheWay-jel szerepelt egy tehetségkutatóban, szólóprojektje áttörő sikerét igazán azonban egy 2019-es zenés showműsor hozta el. 2020-ban Légy valaki más című produkciójával lépett fel A Dalban. Ya Ou most már szinte hazajár a televíziós showműsorok színpadára.

– Mindig jó érzés erre a színpadra lépni, mert itt lehetek önmagam. Itt valóban rám, az előadóra és a dalra kíváncsi mind a zsűri, mind a közönség. Régi barátommal, Ferencz Dávid Péterrel, Peettel készítettem az idei versenydalomat – mesélte el nekünk a sármos énekes, és azt is elmondta, reméli, hogy a szintén jó hangú szerelme, Békefi Viki is el fogja kísérni a szombati adásra.