Ezt teszi minden nap unokája kedvéért a magyar sztár 96 éves nagypapája – Videó

A hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok sportoló hihetetlenül büszke családjára. Katus Attila számára természetes gyermekkora óta, hogy mindennapi életének része a sport. Ennek köszönheti sikereit, ismertségét, amikor a Pécsi Sasok tagjaként egymás után nyerték a versenyeket.

Attila azóta is sporttal foglalkozik, személyi edző lett. Igyekszik a családját is az egészséges életmódra szoktatni, mostanra elég nagy sikerrel. Nem csak nővére, tündéri unokahúgai, de most kiderült, 96 éves nagypapája is sportol a kedvéért. Tamás bácsi minden nap egy órát teker a szobabiciklin, le a kalappal előtte!