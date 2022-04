Ezért nem utazik valójában Angliába Harry herceg

Amióta Harry herceg, valamint felesége, Meghan Markle szakított a brit királyi családdal és visszamondták udvari kötelezettségeiket, majd pedig el is költöztek, gyakorlatilag be sem teszik a lábukat Nagy-Britanniába. A királyi család szakértői már korábban azt magyarázták: II. Erzsébetnek meg kell barátkoznia a ténnyel, hogy dédunokáját, Lilibetet – Harryék kislányát – soha nem fogja személyesen látni. A látogatások elmaradása ismét előtérbe került, ugyanis most tartják a veterán és sérült katonák nemzetközi sportversenyét, az Invictus Games-t Hollandiában, amin minden bizonnyal a játékok alapítója, Harry is tiszteletét teszi, azonban hiába "lesz a közelben", kizárt, hogy átugorjon a szigetországba, pedig április 21-én lesz nagymamája 96. születésnapja.

A hivatalos indok ismét: nem lehet garantálni a herceg biztonságát Nagy-Britanniában, mivel már "hivatalból" nem jár neki az a biztonsági szint, ami az uralkodócsaládnak.

Bennfenesek szerint azonban egész más áll a távolmaradás mögött: Kamilla. Károly herceg feleségével ugyanis híresen feszült a kapcsolata. Ráadásul Harry épp most készül megjelentetni egy önéletrajzi könyvet, amiebn garantáltan kiteregeti majd a szennyest családjáról, így duplán érthető, miért szeretné kerülni a kínos pillanatokat.

