Súlyos titkokat rejteget Harry herceg Kamilláról?

Nincs különösebben jó kapcsolat Harry herceg, és apja felesége, Kamilla között, így nem is csoda, hogy az asszony mostanában igyekszik fia kedvében járni.

A trónörökös ugyanis meghívta nyárra magukhoz Harry herceget és családját, míg a királynő jubileumát ünneplik. Ez az első gesztus, amit Károly tesz Harryék felé, amióta Amerikába költöztek. Teszi mindezt okkal, hiszen a rossz nyelvek szerint volna mit kiteregetnie Harrynek Kamillával kapcsolatban hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében.

– Harry nagyon hűséges, védi az édesanyja emlékét és örökségét, és nem helyeselte, hogy Kamilla úgy vonult be az életükbe, mint az apja nagy szerelme. Érhető, hogy ez akkoriban nagyon nehéz volt a hercegnek, ezért a nyilvánosság előtt sem rejtegeti véleményét, miszerint Kamilla is felelős volt a kialakult helyzetért, a gyerekkori traumákért. Károly mindent megtenne, hogy megvédje feleségét, semmi szüksége egy újabb botrányra pont a királynő jubileumi évében. Nehéz volt Kamillát megszerettetni az emberekkel, és nem hagyja, hogy ezt bármi elrontsa – mondta egy bennfentes a The Sun című napilapnak.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle a tervek szerint tavasszal utaznak Angliába, Fülöp herceg halálának évfordulójára, majd nyáron a királynő jubileumi ünnepségére. Ám a tervekből lehet, hogy semmi sem lesz, Harry ugyanis nem kapta meg a kért védelmet a családja számára a londoni rendőrségtől, emiatt pedig perrel fenyegetőzött.