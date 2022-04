Szexi fehérneműben válaszolt a bántó kommentekre Dallos Bogi

Dallos Bogi nem tud és nem is akar most már változtatni alakján. Pedig korábban ő sem volt kibékülve hosszú lábaival, vékonyságával. Gyermekkorában is bántották miatta, sokszor beszóltak neki. Ez csak tovább erősödött, amióta színpadon van, közösségi oldalán is rendszeresen kapja a kritizáló kommenteket.

Van, aki szerint Boginak nincs jó alakja Fotó: Mészáros Mátyás / Mediaworks

A gyönyörű énekesnő megelégelte a sok-sok gyűlölködő hozzászólást, és bugyiban-melltartóban állt modellt Debreczeni Zita kamerája előtt.

Zsiráf, botsáska, deszka… sok jelzőt hallottam már az alkatommal kapcsolatban... Tinilányként borzasztóan hatottak ezek a megjegyzések az önértékelésemre, de ma már büszkén, kihúzott vállal, hosszú combokkal, és egy kis mosollyal vonulok végig az utcán

– írta Bogi a fotó mellé.

– Rengeteg kéretlen és kért visszajelzést kaptam magammal kapcsolatban, rengeteg meghatározó dolog történt velem, és sok dolog változott. Olykor én is belekerülök a hasonlítgatás, önbizalomhiány spiráljába, de sokat dolgozom azon, hogy meg tudjam őrizni önmagam és a számomra fontos értékeket.