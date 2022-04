Így még nem láttuk, burkolóként is ügyes Marsi Anikó

A TV2 műsorvezetője több, mint egy éve él boldog párkapcsolatban Gyarmati Gáborral. Marsi Anikónak szemmel láthatóan jót tett az új szerelem, az elmúlt időszakban mintha megfiatalodott volna, teljesen kivirult. Bár nagyon sokat dolgozik, háztartást visz, és két tinédzser fiút nevel, hajnalonta energikusan kezdi a napot, de az állandó teendői mellett olyan dolgokra is jut ideje, melyekről bár régóta álmodozott, sosem jutottak el a megvalósításig.

Minden reggel hatkor kelek, a fiúkat iskolába viszem, lefutom a 10 kilométeremet, aztán kezdődik a napom – mesélte a Bors megkeresésére Marsi Anikó – Ha adáshetem van, akkor edzés után a Róna utcába megyek ha nem, akkor igyekszem otthonról intézni a hétköznapi dolgokat, és a tévés feladataimat is. Pont úgy élek, élünk, mint bárki más, rendkívül hétköznapi, mégis nagyon izgalmas életet. Gábor mellett újra megtaláltam önmagam, újra aktivizálódtak bennem azok az energiák, amikről azt hittem, már rég kihunytak…

Szívesen belevágnánk egy új, közös vállalkozásba is! – mondta vidám hangon a műsorvezető, majd így folytatta: – Lakásfelújítással szeretnénk foglalkozni, de nem a megszokott módon. Amikor és ahol csak lehet, újrahasznosítható, mások által már kidobott anyagokat használnánk és a kétkezi munkákat főleg nők végeznék. A parkettázást, a burkolást, mindent.

Anikó is örömmel szerszámot ragad, ha kell Fotó: Marsi Anikó

Hogy miért? – kérdezi és már válaszol is Anikó: – Azért, mert szerintem alig akad olyan feladat, amit egy nő ne tudna megcsinálni. Az édesanyám egyedül nevelt fel engem és a lánytestvéremet, közel és távol nem volt férfi az életünkben. Anyukám festette a lakást, glettelt, vagy éppen párnahuzatot varrt, mindent megcsinált. Ebből a közegből jövök és már nagyon régóta gondolkodom azon, hogy toborozzak magam mellé nőket, akik értenek ezekhez a munkákhoz, és együtt alkossunk szebbnél szebb lakásokat. Mert természetesen én is beállok! Már gyakorlom a burkolást, az jól megy – mondta nevetve, majd azt mondta: – Ez nem valami feminista kezdeményezés, épp ellenkezőleg! A két fiam és Gábor is be lesznek fogva. A fiaim tele vannak energiával, erősek és tettre készek, ha kell kertet ásnak, nehéz anyagokat emelnek. Gábor pedig menedzseli majd a felújításokat.

Így még biztos nem sokan látták a tévést Fotó: Marsi Anikó

Marsi Anikó tavaly nyáron mutatta meg először a nagyközönségnek az új választottját, és beszélt arról, hogy szerelembe esett. A műsorvezető 16 évig volt Palik László felesége, a szakításuk után pár hónappal találta meg az új párját, akivel nagyon úgy fest – egy egész életre terveznek.

Azt gondolom, hogy megtaláltuk Gáborral a közös utat – tette hozzá Anikó – Nem szeretek nagy szavakat használni, hangzatos kifejezésekkel dobálózni, ezért azt mondom, nem gondolom, hogy nekünk nem együtt kéne lennünk…