Barátnőire támaszkodott Marsi Anikó, miután szakítottak Palik Lacival

Egy közel két évtizeden át tartó kapcsolatból nagyon nehéz kilépni, Marsi Anikó is megszenvedte az elengedés időszakát. Szerencsére voltak mellette, akikre támaszkodhatott most is – mint minden nehéz időszakban. A tévés a Borsnak elárulta: amikor Palik Lacival különmentek, csak a legszűkebb baráti körét avatta be a történtekbe.