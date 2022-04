Balesetet szenvedett, töréssel kórházba került a TV2 sztárja

Pár meccs óta végre úgy ment a játék a kézilabdázónak, ahogy szerettem volna, de a legutóbbi meccs 8. percében ellenfele a könyökével orrba vágta. Buzás Dóri erről azután számolt be az Instagram-oldalán, hogy aggódni kezdtek érte a rajongói.

Egyből érzetem hogy itt baj van. De azért a meccs hátralevő idejét még végig játszottam. Majd a kórházban kiderült, hogy eltört az orrom, majd gyors vissza is tették – számolt be róla az Exatlon korábbi Kihívója.

„Gondoltam pár nap, aztán majd edzek, ma meg meccset játszok, de ez nem így lett. Igazából napról napra egyre jobban elkezdett fájni a fejem, egyre aluszékonyabb is lettem, így most egy kis pihenőn vagyok. Egyszer már volt törve az orrom, ott meg az arcomon se látszott, sőt ott egy hét után játszottam, nem úgy mint most. Tök rossz, mert szinte sose hagyok ki meccset, és olyan rossz lesz nézni, hogy nem tudok a csapathoz hozzá tenni” – tette hozzá.

A bejegyzést elárasztották a kommentek, követői valamennyien jobbulást kívántak neki.