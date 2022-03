Újabb sztárpár ment szét, esküvő előtt felbontják a jegyességüket

A 43 éves modell, Katie Price és vőlegénye, a 33 éves Carl Wood külön utakon folytatják. A párhoz közeli források meg is erősítették, hogy közösen döntöttek így.

A kapcsolatukat az is nehezítette, hogy a férfinak bírósági ügyei vannak, ami miatt rengeteg konfliktus volt közöttük. A forrás azt is elmondta a The Sunnak, hogy mindketten szomorúak a következmények miatt, de már azon se lepődnének meg, ha ismét egymásra találnának. Katie a hatalmas gyémántgyűrűjét sem viseli már az utóbbi időben, valamint Wood közösségi oldaláról is lekerültek a közös képek.