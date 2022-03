Rúzsa Magdi: Most még nehéz, mindenki fáradt

Rendhagyó interjút adott lapunknak az énekesnő, aki pár napja vihette haza a február elsején született hármas ikreit, Lujzát, Kevét és Zalánt. Magdinak nyilvánvalóan egy szabad perce sincs, így a kérdéseinket írásban küldtük meg, a válaszok pedig hangfájlban érkeztek. Így volt részünk abban a szerencsében, hogy a külvilágból elsőként mi hallhattuk a babák angyali hangját.

– Nagyon jó itthon lenni végre – hallatszik Magdi hangja, mögötte pedig egy vidám kis fickó gügyögése. – Nyilván három babához kell segítség, hiszen nincs annyi kezem. Folyamatosan figyelni kell, így valaki mindig itt van mellettem. Hála Istennek nagy a család, mindenki segít. Illetve az unokahúgom állandó jelleggel itt van velem. Éppen gőgicsél az egyik baba – teszi hozzá végtelen szeretettel a hangjában, Rúzsa Magdi.

Nem egyszerű helyzet

A családi összefogás az énekesnő szerint a legnehezebb időszakban is átsegíti őt a férjét. Magdiék egyik napról a másikra lettek nagycsaládosok, ami hatalmas változást hozott az életükbe, de szerencsére már a kórházban elsajátíthattak sok mindent ahhoz, hogy otthon gördülékenyen menjenek a dolgok.

– A napi rutinunk ugyanaz, mint amit a kórházban megtanultunk – folytatta az énekesnő. – Szerencsére sikerült átültetni ide haza is, így nem vagyunk teljesen elveszve, tartjuk a tempót. Pihenni persze most még nincs idő, három óránként etetjük a babákat, úgyhogy nem nagyon alszunk… Nyilván mindenki fáradt, a férjem is rengeteget segít, úgyhogy nem egyszerű – mondta Magdi, majd így folytatta: – De, tisztában vagyunk vele, hogy ez egy ilyen időszak, mindenkinek nehéz, nyilván, de ugyanakkor olyan sok szeretetet kapunk, hogy senki sem panaszkodik az erőltetett tempó miatt.

Három gyerek, három féle személyiség

A babákkal még csak most ismerkednek a szüleik, de már most látszik, hogy ki milyen pozíciót foglal magának az épp kialakuló hierarchiában. Bár Magdi nem árulja el, hogy az egy szem lánya, vagy épp a két fiú közül az egyik tör falkavezéri pozícióra, annyit megtudhattunk, hogy tényleg igaz az, hogy hiába csinálnak mindent egyszerre és ugyanúgy, az ikrek között akkor is komoly személyiségbeli különbségek vannak.

– A picik nagyon jó viszonyban vannak egymással, már most jó testvérek, és persze látszik, hogy melyiküknek, milyen a természete. Igyekszünk is alkalmazkodni az igényeikhez – mondta az énekesnő, aki abba is beavatta a Bors olvasóit, hogy milyen hatással van a babákra a zene.

– Rengeteg zenét hallgatunk, én is szoktam dudorászni nekik. Lenyugtatja őket. A nagy kedvenceket hallgatjuk, azokat, amiket a terhesség alatt is hallgattam.

Talpraesettnek kell lenni

Magdi nem titkolja, hogy nagyon sok segítséget kap más olyan anyukáktól, akiket szintén hármasikrekkel ajándékozott meg a sors.

– Több hármasikres anyukával is kapcsolatban vagyok, nagyon sok hasznos tippet kapok tőlük. Nagy segítség ez nekem, hiszen ők már túl vannak ezen az időszakon, így tudják, hogy mi rá a megoldás – mondta Rúzsa Magdi, majd hozzátette: – Három baba az ugye nem egy… Tettre késznek kell lenni, gyorsnak, talpraesettnek, kreatívnak. Nem mondom, hogy nem kihívás ez az egész, de mindenkire annyit tesz a jó Isten, amennyit elbír.

Anya is, énekesnő is

Magdi a szakmai karrierjével kapcsolatban azt mondja, hogy attól még, hogy nagycsaládos édesanya lett, továbbra is énekesnő marad. A nagy visszatérése július elsején lesz a Budapest Parkban. De vajon tart-e attól, amikor párhuzamon kell egyszerre helytállni?

– Nem félek a jövőtől! Előre dolgoztam rengeteget, hosszú hónapokon át terveztük, hogy miként lesz a koncertezés. A hétvégéken lesz egy-egy fellépésem, ezt abszolút úgy alakítottuk ki, hogy nekem megfeleljen. Teljesen összefog a család, ezért nincs mitől félnem. A legnagyobb támaszom is támogat, ő pedig a férjem, aki teljes mellszélességgel mellettem van.