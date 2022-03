Pukás Peti édesapja már szeretné, ha fia és Dallos Bogi nagypapává tennék

Puskás Tivadar, a nyíregyházi színház művésze akár már pihenhetne is, elvégre nyugdíjas, de mivel élete a színpad, nem tud és nem is akar leállni. Nemrég Budapesten is láthatta a közönség, hiszen a Madách Színházban ugrott be két előadás erejéig. De már azt is alig várja, hogy az unokájával játsszon.