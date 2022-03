Most érkezett: Kórházba került Révész Sándor, sztrókot kapott

Videóüzenettel jelentkezett be közösségi oldalán Révész Sándor, aki elmondta: hétfőn kórházba került, sztrókot kapott.

Most már merünk reménykedni; a jelek szerint az állapota nem romlik, inkább javul, és az orvosok szerint a sérült funkciók helyreállíthatóak. Hála istennek, időben került jó kezek által jó kezekbe; a kórházban mindent megtesznek érte.

– Jobb oldalát érintette az agyi katasztrófa, a beszédközpontot nem. A derűért, optimizmusért, humorérzékért és háláért felelős területek is tökéletesen működnek. A közeljövőre tervezett és mindannyiunk által nagyon várt életút-esteket a történtekre való tekintettel el kell halasztanunk. Köszönjük a 400 ágyas klinikának a felső fokú figyelmet, szakértelmet és emberséget; a 400 férőhelyes debreceni VOKE művháznak – ahová ezen a hétvégén készült Sándor – és minden helyszínnek, szervezőnek a megértését; a rajongóknak, barátoknak, támogatóknak pedig a gyógyító rágondolást, energiákat, amelyekre most igen nagy szükség van. Jó lenne őt most egy közösen szőtt, óriás szeretethálóval körbeölelni, lélekben; kérünk mindenkit, aki teheti, hogy erősítse ezt a hálót a maga részével – olvasható a videó alatt.