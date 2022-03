Furcsa vallomás Rácz Jenő terhes feleségétől, hihetetlen, amit elárult

„Testképzavarom volt” – írta a megdöbbentő sorokat Rácz-Gyuricza Dóri legújabb Instagram posztjában.

Azt már megszokhattuk, hogy a sztárséf felesége rendszerint erős véleménnyel van, szinte bármiről, de úgy tűnik, önmaga sem kivétel ez alól. A pár májusra várja első gyermekét, akiről már azt is elárulták, hogy a Kamilla nevet fogja kapni.

Dóri és Jenő kapcsolatát, valamint a babavárás örömeit-bánatát is szinte percenként nyomon lehet követni a közösségi oldalán, így azt is, hogy hogyan nézett ki legutóbbi nyaralásuk alkalmával, amikor még híre-hamva nem volt a terhespocaknak. Ekkor azonban közel sem látta magát tökéletesnek, sőt, egyenesen zavar támadt benne azzal kapcsolatban, hogyan is néz ki.

„Durva, hogy mennyit tanít engem a terhességem.. döbbenten nézem vissza a képeimet, hogy én ilyen voltam? Azta... volt baj a fejemben rendesen… testképzavar a tetőfokon.” - írta Dóri, hozzátéve, sem a derekával, sem a cicijeivel nem volt kibékülve.

„Na most jól megráznám az akkori Önmagam. Mikor lesz elég!? Amikor már mindenki ugyanúgy néz ki, mintha gyártósorról érkeztünk volna a világba? Vékony derék, kerek popsi, kerek cickók, vastag száj, keskeny orr, stb” – fakadt ki ezután.

Dóri ezzel azt is a tudtára akarja adni a világnak, hogy ideje mindenkinek jobban szeretni és elfogadni magát, hiszen épp attól leszünk egyéniségek, hogy mások vagyunk. Szerinte ugyanis már ott tartunk, hogy még annak is, aki tevékenyen részt vesz benne, megfertőzte az agyát a közösségi média.

Egyben hálát érez amiatt, hogy bár kislánya még meg sem született, máris tanítja édesanyját, többek közt arra, hogy úgy jó, ahogy van, hiszen folyamatosan fejlődik.