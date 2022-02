Kiderült, hol fog születni Rácz Jenő gyermeke, máris sokan nekiestek Dórinak

Hiába a gyönyörű fotók, és a sugárzó boldogság, Rácz-Gyuricza Dóri nem tud szabadulni az irigykedő, vagy éppen mocskolódó kommentelőktől. Most azért álltak bele Dóriba, mert mint kiderült, magánkórházban fog szülni.

Ahogy a Bors is megírta, a Dr. Rose Klinikán tényleg nem olcsó a szülés, nagyjából kétmillió forint, de ezért cserébe luxuskörülményeket kap a leendő család. Ám most az is kiderült, nem csak a körülmények, de a Covid is közre játszott abban, hogy erre a magánklinikára esett a séf és feleségének választása.

A Story magazinnak ugyanis Dóri elmondta, számára a tökéletes szülés az lenne, ha egyik kezét Jenő fogná, a másikat pedig a nővére. Azonban rögtön megjelentek az irigykedő kommentelők, akik szerint minden csak pénz kérdése, és ha eleget fizetnek, még a koronavírus járvány okozta szabályokat is át lehet hágni.

Erre azonban Dórinak is megvolt a válasza:

Azért is választottuk azt a magánkórházat, ahol szülni fogok, mert garantálni tudják, hogy Jenő bent lehet. Testvérem pedig profi dúla, aki nekem fog segíteni a szülés közben, nem pedig csak nézelődő. Nem a pénzen múlik minden, csak ne fogadd el a helyzetet, amibe kerülsz, ha nem vagy vele elégedett, és keresgélj tovább – írta a kismama, aki a harmadik trimeszterbe lépve a világ legboldogabb várandós felesége.

Egyébként a jelenlegi protokoll szerint is bent lehet a szülésnél egy, a kismama által választott személy, az állami szülészeteken is.