Kiakadtak a kommentelők: Meztelenkedése miatt támadják Rácz Jenő várandós feleségét

Meggyűlik a baja a kommentelőkkel a Rácz házaspárnak, akik májusra várják első gyermeküket. Kamilla érkezését, és Dóri terhességét gazdagon dokumentálja a pár közösségi oldalán, aminek meg is van a negatív hatása, Dóri ugyanis rendszeresen kap hideget-meleget.

Legutóbbi fotójuk ugyan a hozzászólók többségét lenyűgözte, ám volt, aki nem tudott elmenni amellett, hogy a félmeztelen Dórit kritizálja.

A kommentelőt már Rácz Jenő oldaláról is kitiltották, de most úgy tűnik, Dóri Instagramjáról is eltűnt. Az internet azonban nem felejt. Azzal vádolta meg ugyanis a kritikus hozzászóló, hogy vélhetően Dóri sem örülne, ha édesanyjáról hasonló fotót látna a terhessége idejéről. Dóri azonban így reagált:

„Nagyon örülnék neki. Annyira szeretnék egy kicsit bekukucskálni az ő szerelmükbe, amikor fiatalon engem vártak. Szerintem minél jobban szeretjük egymást, ezt az időszakot, minél büszkébben hordom a szívem alatt a kislányt, annál boldogabb ő is. Hiszen mindent érez, amit én is.”

Úgy tűnik azonban, hogy betelt a pohár, hiszen a komment, s vele együtt a kismama reakciója is eltűnt azóta az Instagramról.