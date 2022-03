Ezt még Zsidró Tamás sem hagyta szó nélkül, keményen beleszállt Tóth Andiba

Tóth Andi a 2022-es GLAMOUR Women of the Year gálán átvette a legjobb énekesnőnek járó díjat, de az elismerés mellett megint sok kritikát is kapott. A extrém miniruhához szexi combcsizmát és afro hajat választott. A szett sokaknál kicsapta a biztosítékot, így például Zsidró Tamásnak is volt néhány keresetlen szava az énekesnőhöz.

A sztárfodrász a ruhája és hajviselete nyomán kritizálta az év énekesnőjét, aki köztudottan szereti a formabontó ötleteket és viseleteket, azonban Zsidró szerint ennek nem most volt itt a helye és ideje.

„No1 kritika: Közhely, de a kevesebb néha több. Andi természetesen nyomatékosítani szerette volna a jelenlétét a glamour gálán, ez sikerült! Egy koncerten igazán izgalmas tud lenni ez a stílus, de egy díjátadó gálára lehet kicsit too much ! De se baj éljen Jack Sparrow felesége irány Karib szigetek” – írta Zsidró Tamás az Instagram-oldalán, akivel többek között Harsányi Levente műsorvezető is egyetértett.