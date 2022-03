Évi 12 millióra pályázik Harry és Meghan, meg fogsz döbbenni, hogy miért

Évi 12 millió dollárt szeretne keresni Meghan Harkle, és Harry herceg, ami első hallásra nem vet jó fényt a párra. Sokan ugyanis mindig azzal vádolták Meghant, hogy csupán egy színésznő, akinek a legfontosabb problémája az, hogy minél több pénzt halmozzon fel, és éppen ezért szúrta ki magának Harryt, hiszen a királyi címekkel nem kis vagyon is üti a markát.

Ám mint kiderült, a mostani elképzelésük nem igazolja a korábbi pletykákat. Richard Mineards egykori királyi tudosító szerint a sussexi hercegi pár évi 12 millió dollárra vágyik, de egyáltalán nem azért, hogy fényűző és pompás életet éljenek. Harry és Meghan állítólag arra törekszik, hogy minél több pénz legyen a tarsolyukban, ezáltal pedig minél többet tudjanak adni a rászorulóknak is – számolt be a Daily Mail.

A pár ugyanis köztudottan szeret jótékonykodni, ezért alapították meg az Archewell alapítványt is – a párt tehát a pénz hajtja, de azért, hogy jó dolgokat tudjanak véghezvinni azokért, akiknek szüksége van az anyagi segítségre. A szakértő szerint Harryéknek jelenleg érvényben van egy 24 millió dollár értékű szerződésük a Spotify-al, valamint egy 135 milliós üzletük a Netflixszel, de ennél is tovább akarnak menni és szintet lépni csak úgy, mint jó barátjuk, James Corden, aki nagyjából 12 millió dollárt keres szezononként a The Late Late Shownak köszönhetően. Mineards szerint egyébként a pár nem fog visszaköltözni az Egyesült Királyságba a pénz miatt, ugyanis azt saját maguk szeretnék „kitermelni”, a másik fő oka ennek pedig az, hogy Meghant még mindig nem látják szívesen ott az emberek, mert aranyásónak tartják őt, míg az Egyesült Államokban sokkal szívélyesebben fogadták mindkettőjüket.