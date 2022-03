Először történt ilyen Tóth Andival, ez egy igaz mérföldkő

Tóth Andi 15 évesen robbant be a köztudatba, amikor megnyerte az X-Faktort. Azóta több hullámvölgyön is túl van mind a karrierje, mind a magánélete szempontjából. Az utóbbi időben pedig, nemcsak a zeneiparban sikeres, hiszen a közösségi médiában is hatalmas követőtábort tudhat a neve mellett, illetve az elmúlt években szinte az összes nagy televíziós produkcióban szerepelt a TV2-nél.

Az énekesnő élete igazi mérföldkőhöz érkezett, hatalmas közönség előtt énekelt.

Több ezer ember. Először léptem fel ennyi ember előtt, és idén nem utoljára. Megnyomjuk ezt az évet is, szétszedtük őket - írta bejegyzésében a fiatal énekesnő.