Szexi táncot lejtett Czutor Zoli 37 hetes terhes felesége

Czutor Zoli felesége, Kilián Zsanett már a terhességének 37. hétében jár, de mégis játszi könnyedséggel lambadázik a kamerának egy most feltöltött videójában, sőt: énekel is.

Zoliék egyébként is bevállalósak, mert harmadik közös gyermeküket várják, míg a férfi előző házasságából már született három, így sorban a hatodik érkezik most. Már a nevét is kitalálták, Franciskának fogják hívni a kislányt. Zsani egyáltalán nem fél, hogy plusz kilók maradnak rajta, miután a pici megszületik. Mint mondta: majd lemennek azok a kilók, nem izgulok előre ezen!