Franciska lesz Czutor Zoli hatodik gyermeke

Czutor Zoli három évvel a válása után találkozott a nála húsz évvel fiatalabb Kilián Zsanettel egy rendezvényen, amelyen a zenész zenekarával, a Belmondo zenekarral lépett fel. Zsanett elmondása szerint szerelem volt első látásra közöttük, és a vagány kismama már a harmadik közös gyermekét várja a popsztárral.

Igazi csöpögős szerelmi történet a miénk: éppen rendezvényszervezőként dolgoztam egy veszprémi koncerten. Szerencsétlenül fogtam meg a jegyeket, és elejtettem őket, amiért mindketten lehajoltunk, fejünk ekkor összeütközött, bumm...akár egy giccses, romantikus filmben – kezdte vidáman a mesélést lapunknak Zsani. A zenész akkor már elvált volt, így az ismerkedésből hamarosan családdá, majd szülővé alakult a páros. Két kisfiuk van: Simon 9, Miksa pedig 6 évesek.

– Szerettem volna egy kislányt is a fiúk mellé. Azonban hónapokig nem jött a baba, így majdnem kezdtem feladni a reményt. Rágörcsöltem, és ez sohasem segít. Ekkor Zoli leültetett, és megnyugtatott, hogy ne aggódjak annyit ezen. Ha összejön, jó, ha mégsem, akkor is. Beavatkozni nem akartunk, mi a természetesség hívei vagyunk. Amikor végül sikerült elengednem a dolgot, ekkor összejött a baba.

A legnagyobb öröm viszont az volt, hogy kiderült: kislány lesz! – mondta boldogan a kismama, aki már a 30. hétben jár, azaz terhessége utolsó trimeszterébe lépett.

A Czutor házaspárnál tehát jön a harmadik tesó, aki a Franciska nevet kapja.

Nagy ajándék ez a baba, és szerintem ez lesz az utolsó terhességem, éppen ezért ki is élvezem. A fiúk is nagyon várják, hogy babázhassanak már. Jelenleg a fészekrakás terhességi periódusában tartok, ahol már mosnám a virágos kisruhákat, és előre összepakolnék már mindent, de még kicsit korai – mesélte nekünk a várandós kismama, aki még viccelődött is, és elmondta, hogy mostanában minden elfelejt: terhességi demenciának hívja ezt a tünetet.

Czutor Zoli idén január 20-tól mutatkozik be a Spirit FM rádió műsorvezetőjeként. A Belmondo frontembere első házasságát 20 évesen, a másodikat 23 évesen kötötte, melyből három gyermeke született: Levente 29, Szonja 26, Győző pedig 20 évesek.