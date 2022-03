Csuti vallomása a házasságról: Másodszor is ki fogom mondani

Az ismert üzletember-influenszer korábban azt gondolta, hogy nincs elcsépeltebb klisé annál a gondolatnál, hogy az idő minden sebet begyógyít, de ma már tudja, ez valóban így van. Hatalmas csalódás érte és sokáig kereste a válaszokat, de ma már túl van a nehezén és szerencsére sikerült megőriznie magában a bízni tudás képességét. A Ripost a Gróf Széchenyi István Családi Alapítvány sajtótájékoztatóján beszélgetett a Csutival.

Az ismert események tükrében hisz még a házasság szentségében? Megmaradt a bizalom?

Csuti: Sokáig vívódtam azon a kérdésen, hogy tudok- e majd bízni, most már azt gondolom, hogy igen. Egyszerűen csak idő kellett ahhoz, hogy feldolgozzam mindazt, amin átmentünk az utóbbi időszakban, mert hogy fontos leszögezni, hogy mindez nem csak velem, de a gyermekeim édesanyjával is megtörtént, még ha a kontextus más is. a házasságra kitérve az a a helyzet, hogy én is azt gondoltam, hogy egyszer fogom kimondani az igent valakinek, de az élet közbeszólt. Szóval most úgy tűnik, hogy másodszor is ki fogom mondani, mert ettől még hiszek a házasságban és nem is ment el a kedvem tőle.

Nem nehezíti meg a helyzetét, hogy ismert és mindenki tisztában van azzal, hogy anyagilag finoman szólva is független?

Csuti: Értem mire céloz és bennem is felmerült a kérdés, hogy azok a hölgyek, akik érdeklődnek irányomban, vajon a Szabó Andrást látják-e, vagy csak Csutit, aki ismert és sikeres. Tény, hogy első körben nem tudhatom és ez egy feladat lesz számomra a jövőben. Olyan feladat, amivel sok éven át nem kellett foglalkoznom. Ugyanakkor bízom az emberismeretemben, és remélem, ki tudom majd szűrni azokat a hölgyeket, akiket nem tiszta szándék vezet hozzám.