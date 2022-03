Drámai videó: Ájultan rogyott össze a pályán az Exatlon sztárja

Nemcsak a Kihívók, a Bajnokok is megijedtek, amikor Besenyei Bogi ájultan esett össze az Exatlon Hungary All Star heti előnyjátékában. A kékek versenyzőjére saját bevallása szerin a lelki dolgok vannak ilyen erős hatással.

Már korábban is ájultam el, de nem sportolás közben, inkább orvosi látogatások alkalmával

– árulta el a Borsnak Bogi.

– Most annak tudom be, hogy a meleg is nagyon megütött, talán kicsit túlhajtottam magamat. A melegben egyébként is előfordul, hogy kicsit megszédülök. Szerencsére a nap végére már jobban is lettem. Lehetséges, hogy amiatt jött ez ki, mert kicsit hullámvölgyben voltam az utóbbi napokban, viszont tudom, hogy ebből hamarosan ki tudok keveredni érzelmileg is. Teljes mértékben kizárom, hogy emiatt vége a versenyemnek, mert ennek kell adnom időt, de tudom, hogy hamarosan ismét 100 százalékos leszek a pályán.