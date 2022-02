Váratlan fordulatot vett Xantus Barbara élete

Xantus Barbara nem fél az ismeretlentől. Az 54 éves színésznő ugyanis a pandémia kellős közepén kezdett számára eddig járatlan ösvényeket felfedezni. Árult maszkot egy bevásárlóközpontban és tanár lett egy iskolában. Bár a színházak már megnyithatták kapuikat a nézők előtt, a sikeres színésznő képtelen volt otthagyni második „szerelmét”, a tanítást, de nem teljesen.

– Drámát és beszédtechnikát kezdtem el tanítani egy iskolában és nagyon megszerettem – kezdte a Bors megkeresésére Barbara, aki ezt a nemes hivatást a színház mellett űzi.

– Nagyon hasonló dolgokat mozgat meg bennem, mint a színészet és megszerettem a gyerekeket is. De ha valaki azt hinné, hogy csak a rendezői ambícióimat élem ki így, az nagyon téved. Azok sosem voltak – mondta a színésznő.

Barbara nem csak tanítja a gyerekeket, hanem ő maga is sokat fejlődött általuk. A színésznő nem győzi hangsúlyozni, hogy milyen fontos számára az az érdeklődés, amit a tanítványaitól kap és az a végtelen szeretet, amivel mindig megajándékozzák őt.

– Feltétlen nyitottság van bennük, ami a felnőttekre sajnos nem igaz. A felnőttek megrontják magukat, míg a gyerekek nem. Őket még félteni kell – mesélte szinte elérzékenyülve.

A Fonogram-díjas színésznő nem vallja magát klasszikus tanárnak. Sokkal inkább szeretne arra koncentrálni, hogy a gyerekeknek utat mutasson.

Az életre akarom tanítani őket! Szeretném, hogy nyitott, felfedezni vágyó felnőttek váljanak belőlük, akik sikeresen tudják kifejezni magukat – nyilatkozta Barbara.

Fotó: Ripost

Xantus Barbara tavaly hagyta ott a színházi társulatot és vált szabadúszó színésznővé. Ennek ellenére fontosnak tartja, hogy egy közösséghez tartozzon, ne csak az iskolában, hanem valódi hivatásában is. – Most csupa olyan emberrel dolgozom, akikkel korábban nem volt lehetőségem. Hatalmas ajándékot kaptam a sorstól, de konkrétumokról csak később beszélhetek – mesélte titokzatosan a színésznő, akinek fogalma sincs, mit tartogat még számára a jövő. – Nem tudom előre, hogy mi jön. De egy színésznőnek nem is szabad tervezni. Most jó passzban vagyok, mert jókedvűen járok be dolgozni. És nekem ennyi elég – zárta.