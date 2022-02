Azzal vádolják Bunyós Pityut: pénzt kapott, hogy azt állítsa covidos lett

A koronavírus sem bánhatott el Bunyós Pityuval! A mulatóslegenda tavaly novemberben kapta el a betegséget, ami miatt egy hónapig feküdt kórházban, és bár a rajongók sokáig aggódtak érte, végül sikeresen legyőzte a betegséget. A tavalyi év azonban nem csak emiatt volt nehéz és fájdalmas számára, hanem mert elveszítette élete egyik legfontosabb személyét, az édesanyját. 2022-től viszont már csak sikereket és pozitívumokat remél.

Betegsége alatt is edzett

– Az egészségi állapotom már egészen jó – újságolta a Metropolnak Bunyós Pityu. – Viszont az elkövetkezendő hetekben vár még rám néhány kontrollvizsgálat; vérvételre megyek és megmérik a tüdőkapacitásomat is. Szerencsére nem fulladok ki egy kis sétától, a kezdetektől ügyeltem arra, hogy szinten tartsam magam. Amikor a kórházban már jobban lettem, gumikesztyűbe fújtam levegőt, ezzel „edzettem”. Viszont hamarosan szeretném komolyabban is újrakezdeni a testmozgást, nem csak olyan visszafogottan, ahogy most csinálom. Ehhez pedig arra van szükség, hogy az orvosok áldásukat adják!

Nagy összecsapás

Nem véletlenül lesz szüksége jó állóképességre, hiszen Pityu izgalmas dologra készül: Növényi Norberttel egy barátságos bokszmérkőzésen mérik majd össze az erejüket.

– Norbival több mint harmincéves barátság fűz össze minket, így attól nem kell aggódnia senkinek, hogy vér fog folyni! – fogalmazott mosolyogva. – A példát külföldről, Mike Tysontól vettük, és reméljük, hogy az itthoni közönségnek is tetszeni fog. Terveink szerint áprilisban csapunk össze, de előtte legalább két hónap edzésre szükségünk lesz, habár mindketten jó kondiban vagyunk.

A vírus nem vicc!

Az viszont mélységesen felháborítja, hogy vannak, akik kételkednek abban, hogy átesett a koronavíruson. Pityu azonban nem szívbajos, ha beleállnak, ő is megírja a véleményét az illetőnek.

Fotó: Bors

– Ma is egy rádióműsorban kezdtem a napot, majd kaptam egy üzenetet a közösségi oldalamon egy idegentől, miszerint én nem is voltam koronavírusos, csak eljátszottam, és busásan megfizettek érte. Erre visszaírtam, hogy ha ezt komolyan gondolja, akkor nem normális! Hogyan képzelhetnek ilyen felnőtt emberek? Ez a betegség nem vicc, nem hazugság. Testközelből tapasztaltam, és senkinek nem kívánom, hogy átélje azt, amit én! Majdnem ott maradtam, de végül sikerült legyőznöm a vírust – nyilatkozta a népszerű zenész.