Szexi fotóval árulta el Gyenesei Leila, megérkezett szerelméhez Dominikára

Több mint egy hónapja búcsúzott el szerelmétől dr. Gyenesei Leila. Monoki Lehelt az Exatlon Hungary All Star forgatásai szólították el párja mellől, de mit sem számít a nyolcezer kilométernyi távolság. Az öttusázó repülőre ült, és meg sem állt Dominikáig. A csinos sportoló egy szexi fotóval árulta el, megérkezett a Karib-tengerhez. Lehel három héttel ezelőtt ünnepelte a 37. születésnapját, most végre az évforduló alkalmából koccinthatnak is.

Szívós csaj vagyok, bírom ezeket a zord körülményeket! – írja a fotó mellé.