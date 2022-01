Stana Alexandra nem cáfolja: ő Meggyes Dávid új párja

Nagy port kavart a napokban, amikor nyilvánosságra került, hogy elválik egymástól Horváth Gréta és Meggyes Dávid. Az Ázsia Expressz 2 győztes párosának tagjai a közösségi oldalaikon tudatták a világgal a hírt, ami sokakat meglepett. Pláne, amikor kiderült, hogy Dávid volt az, aki kilépett a kapcsolatból. „Van valakim.” – írta a történet tisztázásaként a pénzügyi tanácsadóként dolgozó férfi, aki kiemelte, nem Gréta tehet arról, hogy négy év után elváltak az útjaik.

A házaspár nemrég még nagyon boldognak tűnt. Fotó: Bors

Sokan találgatták, kibe szerethetett bele Meggyes? Felmerült a szintén a TV2-ről ismert híresség, Stana Alexandra táncművész neve, aki a táncos műsor második évadában Árpa Attila oldalán hasította a parkettet.

Fotó: Bors

A felek azonban mindeddig nem vállalták fel a kapcsolatukat, pedig a sztárvilágban köztudott, hogy tavaly augusztusban találkoztak először egy celeb rendezvényen, és azóta egyre szorosabb baráti viszonyt ápolnak.

A Bors felhívta Alexandrát, hogy megkérdezzük, igazak-e a pletykák arról, hogy együtt vannak?

– Hogy egy elterjedt kommunikációs fordulattal éljek, nem erősítem meg, de nem is cáfolom, hogy együtt vagyunk Dáviddal – mondta lapunk megkeresésére kuncogva Stana Alexandra. Mint ismert, Magyarországon ez szinte minden esetben az igen-t jelenti. – Annyit azonban szeretnék leszögezni, hogy a válásomnak semmi köze a jelenlegi helyzethez.

Fotó: Stana Alexandra/Instagram

Mint ismert, Alexandra és a szintén profi táncosként dolgozó Köcse György alig öt hónapnyi házasság után intettek búcsút egymásnak tavaly ősszel. A páros 12 évig járt együtt, a kapcsolatuk nem egy harmadik fél miatt ment tönkre.

– Egyszerűen elfogytunk, ez történt. A szeretet és a tisztelet nem múlt el köztünk, sokszor dolgozunk együtt – magyarázta a táncosnő – Nem kérdés, hogy érzelmileg nem egy könnyű időszak amiben most vagyok, de hát ilyen az élet… akkor jó, ha zajlik – tette hozzá nevetve – Most éppen egyszerre sok dolognak örülhetek. Az elsődleges örömforrásom, hogy hamarosan elindul a saját tánciskolám, végre taníthatok. Készülőben van egy új projekt Andrei Mangrával, és persze az örök szerelmem, Noár is itt van – utalt a profi táncos a koromfekete mopsz fajtájú kiskutyájára, aki a beszélgetés alatt is a lába körül kergetőzött a játékával. – Ezek mellett, ahogy eddig úgy ezután is igyekszem csendesen élni a magánéletemet, amiben, remélem, sok boldogság vár rám.