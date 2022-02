Megszólalt a harmonikás a szívszorító tragédiáról: Fél év alatt vitte el a leukémia Márió feleségét

Közel négy hónappal ezelőtt ragadta el a gyilkos kór Máriótól a feleségét. A zenész a megrázó részletekről a Borsnak beszélt.

–Tavaly áprilisban, egy rossz vérképből állapították meg a diagnózist, a feleségem leukémiás. Voltak már előjelei, mégis derült égből villámcsapásként ért minket ez az információ. Attól függetlenül, hogy mindvégig bíztunk a gyógyulásában, váratlanul ért a halála, mert nagyon jól reagált a szervezete a kezelésekre. Szépen sikerült a rossz sejteket eltüntetni. Jól alakult a folyamat, csak olyan típusú volt a betegsége, aminél elkerülhetetlen a csontvelő-transzplantáció. Sajnos a rendkívül kockázatos beavatkozás után szövődmények léptek fel, ez vezetett az állapota romlásához, ezt már nem bírta ki a szervezete és elveszítettük. A tragédiát végül közvetlenül nem is a betegség okozta. Pedig jól alakultak a dolgok, volt esély a felépülésére, mert nagyon sokan gyógyultak már meg belőle – kezdte Márió.

"A kislányom miatt is tartanom kell magam"

A zenészre hatalmas felelősség hárult, egyedül kell felnevelni közös gyermeküket, a 12 éves Esztert.

– Mindenki a maga módján gyászol, mindenki másképp dolgozza fel a veszteségét. Vannak olyan időszakok, amikor nehezebb, én is volt, hogy megzuhantam, de igyekszem kirángatni magam ebből, mert tudom, hogy Ancsa is ezt szeretné. Sőt, a kislányom miatt is tartanom kell magam. Eszterrel nem kerüljük otthon ezt a témát, a legelején abban maradtunk, ha úgy érzi, beszéljünk róla, tisztáztuk, ne gondolja a kérdéseit tapintatlanságnak. Még ha ezzel az ember nem is tud enyhíteni a fájdalmán, fontos, hogy kimondja az érzéseit – mondta, majd hozzátette, a családjával jó a kapcsolata, nagyobbik öccse mindvégig vele volt, aki meghallgatta, és akinek kibeszélhette az érzéseit.

Egyedülálló apukaként kell felnevelnie kislányát, Esztert Fotó: Facebook

Nem akart a tragédiából hírverést

A harmonikás nem akart hírverést mindarról, ami a családjában történt, arról pedig különösen szeretetett volna hallgatni, hogy súlyos betegséggel küzd a felesége. Tudja, hogy közszereplőként nem tudta volna eltitkolni a gyászát, azonban egyáltalán nem volt még felkészülve arra, hogy beszéljen is a történtekről.

– El nem tudom képzelni, hogy aki ezt az információt kiadta rólunk egy lapnak, mi lehetett a célja. Okkal nem beszéltem eddig a történtekről, most azonban olyan helyzetbe kerültem, amire muszáj reagálnom. A feleségem engem a háttérben támogatott, és soha nem akart előnyt kovácsolni magának az ismertségemből. Tudatosan tartotta távol magát a sajtótól, de nem azért, mert neki kellemetlen lett volna, hogy az én párom, sőt! Ő más értékrendeket képviselt, maga döntött arról, hogy nem szerepel velem nyilvánosan, és ezzel nem mi vagyunk az egyetlenek a közszereplők között. A betegségét sem akarta a nyilvánosság elé tárni, nem akart „szenzációt”. Természetesen tiszteletben tartottam a kérését – mondta érdeklődésünkre.

Idő kellett, hogy visszarázódjon a hétköznapokba Fotó: Dodó Ferenc

"Kellett idő, hogy visszarázódjak a hétköznapokba"

Nagyon nehéz volt ez az időszak Márió számára, mert mindazonáltal, hogy a felesége mellett akart lenni, a koronavírus miatti hosszú kényszerpihenő és a tavaly nyári korlátozások enyhítése után, beindultak a fellépések.

– Rengeteg munkám volt, le voltam terhelve, és ennek meg is lett a következménye, borzalmasan legyengült az immunrendszerem. Két oltás után novemberben elkaptam a koronavírust, gyanítom, hogy emiatt fertőződhettem meg. Nem akartam beszélni arról, hogy közben mi történt a családomban. Hosszú hetekbe telt a felépülésem, és sokat tettem azért, hogy visszanyerjem az erőmet. Kondiztam, gyalogoltam, igyekeztem minél jobban terhelni a tüdőmet. Sokáig megmaradt a fullasztó köhögésem, de szerencsére ez is elmúlt. Nemrég voltam egy CT-vizsgálaton, és megyek még a tüdőgyógyászhoz kontrollra – mesélte a zenész, majd hozzátette, a barátaira, a családtagjaira számíthat a jövőben is, ha szüksége lenne rá.

Kellett idő, hogy visszarázódjak a hétköznapokba, és hogy egyáltalán fellépéseket vállaljak, de menni kell előre, és tudom, hogy a feleségem is ezt szeretné. Itt van a kislányunk, aki tartja bennem a lelket. A munka és a hétköznapok segítenek picit feledtetni a minket ért hatalmas veszteséget – mondta.

20 éves jubileumi koncertre készül

Márió húsz éves jubileumát ünnepli. Ebből a jeles évfordulóból egy komolyabb hangvételű ünneplésre készül.

– Méltó módon szeretnék megemlékezni, készülök egy koncertre. Húsz évvel ezelőtt jelent meg az első lemezem. Sokat gyakorlok, van egy kis stúdióm az otthonomban, folyamatosan dolgozom, és bár most kihagytam egy fél évet, de közben jazz gitározni is tanulok. Egyelőre a saját szórakoztatásomra, nincsenek ezzel kapcsolatban komolyabb terveim, és a két évtized alatt megszokott stílusomból sem fogok eltérni – mesélte.