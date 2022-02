Justin Bieber Nanushka napszemüvegben ment a Superbowlra – fotó

Justin Bieber a Nanushka 2021 tavasz-nyár kollekció Gimme napszemüvegében a Super Bowl február 13-i meccsét nézte végig Kaliforniában, Hailey Bieber és Kendall Jenner társaságában.

Nem ez az első eset, hogy világsztárok a Nanushka márka mellett teszik le a voksukat, korábban például már Emma Watson, Salma Hayek, Alicia Keys és Jennifer Lawrence is a magyar tervező ruháit választották egy-egy fotózásnál. A Szex és New York legújabb felvonásában a Cynthia Nixon által alakított Miranda Hobbes karaktere is a Nanushka Paige Tencel overáljában látható, mely a 2021-es tavasz-nyár kollekció egyik lélegzetelállító darabja.

Meghódította a világot

Sándor Szandra márkája nem csak hazánkban, de a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvend. A Nanushkát világhírű modellek, színészek és zenészek is örömmel viselik. A magyar divatmárka hónapról hónapra újabb hírességeket hódít meg. Nem csoda, hogy az amerikai filmipar is felfigyelt rá, hiszen a Nanushka termékei már régóta elérhetőek az amerikai kontinens vásárlói számára online felületen keresztül. Sőt New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban, a nemzetközi divat egyik fellegvárában saját boltjuk is megtalálható.