Menye talált rá az elhunyt magyar énekesnőre

Ahogy arról beszámoltunk, meghalt Bencze Márta énekesnő. A Csak fiataloknak című számával robbant be a köztudatba. Később több Táncdalfesztiválon is indult, és több kislemeze is megjelent.

Az énekesnő férje három éve hunyt el, ő pedig ezután a fiához és a menyéhez költözött.

– Anyu beteg volt, rossz volt a szíve, a veséje és a tüdeje, egy ideje kórházról kórházra járt. Oxigént kapott itthon, és megmondták az orvosok, hogy már nem lesz jobban, az állapota maximum szinten tartható. Reggel munka előtt bementem hozzá a szobába, beszéltem vele, a feleségem másfél óra múlva talált rá az ágy mellett fekve. Már nem lehetett megmenteni az életét. Fantasztikus ember volt, csak hálás lehetek azért, hogy ő volt az édesanyám – mondta a Blikk-nek az énekesnő fia, Ákos.