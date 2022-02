Családja közölte a hírt: Meghalt a magyar énekesnő

Bencze Mártát 1965 szilveszterén ismerte meg az ország, a Csak fiataloknak című számával robbant be a köztudatba. Ez a dal lett Komjáthy György azonos című rádióműsorának szignálja. Később több Táncdalfesztiválon is indult, és több kislemeze is megjelent – írja a Life.

1966-ban a Világ Ifjúsága az év tíz legnépszerűbb táncdalénekese közé választotta. Utoljára 1985-ben lépett fel, ezt követően visszavonultan élt férjével.

