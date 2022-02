Durván beszóltak Csutinak: Külseje miatt támadják

Sokáig attól volt hangos a sajtó, hogy Kulcsár Edina és Csuti válnak, majd nem sokkal később már az új szerelem foglalkoztatta az embereket. A hírességek megszokhatták már, hogy magánéletük érdekli a követőket. Így például az is, hogy Csuti edzéssel próbálja karban tartani testi-lelki egészségét, és tőle nem szokatlan módon nemrég is egy edzőteremből jelentketett be. Azonban követőitől olyan beszólást kapott, amire nem számított.

Arra azért figyelj légy szíves, hogy a felsőtested kidolgozottsága arányban legyen az alsó test kidolgozottságával, ellenkező esetben lesz egy "ólajtónyi" felsőtested, "pipaszár lábakkal" testképed kívülről, és ezt a képet a nők általában nem szeretik

– írta egyikük valószínűleg nem rossz szándékból, de meglehetősen nyers megfogalmazásban. Többen értettek vele egyet, de volt olyan is, aki szerint Csuti bárhogyan is néz ki, cukifalatnak tartja...